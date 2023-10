Israel formó un gobierno de unidad, ante la emergencia

Las negociaciones para la inclusión de Lapid aún no habían concluido y medios locales explican que se debe a desacuerdos con los socios ultraderechistas de coalición de Netanyahu. El acuerdo establece que, mientras dure la guerra, no se podrán impulsar proyectos de ley ni tomar decisiones gubernamentales que no se vinculen al conflicto con las milicias.