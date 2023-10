¿Cuál es el dilema de los empresarios tucumanos con un dólar alto?

Con tasas de interés activas (las que cobra un banco por préstamos) por las nubes, la administración del flujo de fondos es muy importante para no entrar en cesación de pagos del giro normal. “Si no se hace una buena administración, se podría cometer el error de inmovilizar dinero en stocks de mercaderías para cubrirse de aumentos de precios y/o desabastecimientos a costa de tener que recurrir a financiamiento externo que nos produzca el efecto contrario al buscado perdiendo toda rentabilidad o incluso quebrantos”, alerta. A su criterio, tampoco es aconsejable en estos escenarios de inflación e incertidumbre, distraer fondos para colocaciones financieras y/o compra de divisas si no prevemos la compra de mercadería -objeto principal del negocio- el pago de sueldos, proveedores e impuestos.