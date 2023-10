El oficialismo aprobó la extensión del plan “Compre sin IVA”

El artículo 1 establece que los beneficiarios del reintegro del IVA serán quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas por un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados; los beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social y las de embarazo para protección social; los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia en la actividad privada o pública -siempre que el ingreso mensual no supere la suma equivalente a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM)-; los comprendidos dentro del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y aportantes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadradas y encuadrados en la Ley 24.977.