Rugby femenino: “Hay un estancamiento a pesar del éxito deportivo”

Este fin de semana, después de 10 años, Tucumán volvió a ser sede del Nacional de Clubes femenino, el torneo que convoca a los mejores equipos del país. Y al igual que en las dos ediciones anteriores en las que se jugó en Cardenales (2012 y 2013), las “purpuradas” resultaron campeonas. La gran actuación de los equipos tucumanos se completó con el tercer puesto de Aguará Guazú, de Aguilares (que había ganado la edición 2021 en Junín, Buenos Aires) y el subcampeonato de Alberdi Rugby en Juveniles.

Sin embargo, más allá del éxito deportivo y organizativo en tiempo récord, el rugby femenino tucumano no atraviesa su mejor momento. Los coletazos de la pandemia todavía se hacen sentir en los clubes, según lo advierte José Rubino, responsable del desarrollo del rugby femenino de la UAR.

“Es real que tenemos equipos que juegan buen rugby y están entre los mejores del país, pero también lo es que el rugby femenino en Tucumán viene bastante golpeado desde la pandemia y no ha tenido el poder de recuperación del rugby masculino. El impacto ha sido mayor al 30% en el fichaje. Y también hay menos competencia. De hecho, dos clubes grandes como Coipú y Monteros Voley no han tenido competencia desde agosto. Son casi dos meses sin que las chicas jueguen, y eso dificulta mantener a esas jugadoras”, explica Rubino.

Al también director deportivo de la URT no le gusta sonar pesimista, pero entiende que el árbol no debe tapar el bosque. “Es poco probable que el año que viene tengamos más fichajes. Es probable que cerremos con números similares o incluso por debajo del que teníamos. Creo que hay un estancamiento. Si bien el nivel de juego sigue siendo bueno y alcanza para mantenerse en los primeros planos, no hay un panorama claro a futuro al respecto. Las figuras que hoy están sobresaliendo son las juveniles de hace un par de años, como Azul Medina, Giuliana Agüero, Abril Romero, Candela Delgado y otras más, pero esa dinámica se ha interrumpido. No se están generando muchas juveniles”, revela.

Por otro lado, Rubino advierte que el fenómeno no es exclusivo de Tucumán, sino que afecta a la gran mayoría de las uniones del país. “Por ejemplo, Córdoba también ha sufrido un golpe muy grande y le está costando muchísimo la recuperación. La única unión que no ha sufrido un resentimiento tan fuerte en sus estructuras es Buenos Aires, más allá de que se ha frenado el crecimiento que había antes de la pandemia”, grafica.

Por último, Rubino enfatiza en la peligrosidad de ese estancamiento “porque a la larga va a impactar en el juego. El juego es el último que refleja eso. El primer indicador es la cantidad de jugadoras. Si tenemos mayor cantidad de jugadoras, se puede generar mayor competencia y eso termina repercutiendo positivamente en el nivel de juego y en la cantidad de jugadora convocadas a los seleccionados nacionales. Hoy todavía tenemos viento de cola, pero la competencia y la producción de jugadoras está escasa”.