Mundial de Rugby Francia 2023: gracias a Los Pumas se sintió más cerca de su patria

A lo largo del mes que el seleccionado argentino estuvo instalado en el hotel Hermitage, ubicado a 15 minutos a pie de la casa de Patricia, ella se sintió un poco más cerca de su patria. “A veces nos hemos cruzado a los jugadores en los supermercados o por la calle. Me hizo muy feliz esto, me sentí más cerca de Argentina”, reconoce Patricia, que cumplió años hace algunos días y tuvo la visita de su hermana Lizzy Cejas, quien también pudo interactuar con algunos Pumas, como Tomás Lavanini y Juan Imhoff. “Uno me dijo: ‘vení, sacate una selfie’. Son re piolas. Y enormes”, certifica Lizzy.