Abel Pintos habló de su rol como jurado de Got Talent Argentina: qué dijo

"O sea, no me quiero montar en una situación. Voy a hacer acá lo que hago en la sala de ensayo. Voy a hablar de la misma forma", afirmó. Y agregó: "Y hoy cuando lo miro... a veces digo 'claro, no sé si lo supe contener o administrar todo lo que me hubiese gustado'. Porque la gente que está en la sala de ensayo conmigo a diario y convive conmigo a diario ya me conoce. Y muchas veces, por ejemplo, la seriedad o la cara de naipe, mucha veces se confunde con la soberbia o con lo agreta".