"Estamos al borde del precipicio", advirtió Patricia Bullrich

En línea con la estrategia política de Bullrich, Melconian también criticó en duros términos a Milei, al que etiquetó de “egocéntrico” y de no entender cuál es su función durante la campaña para llegar a la Casa Rosada. “Es una falta de total de entendimiento de cuál es el rol de un presidente o un candidato. No podés fagocitar todo porque estás en una carrera política. Es una persona que en el medio de su egocentrismo cree que cuánto más alto esté el dólar más le conviene. Nunca entendió que cero dividido algo es cero, no tengo para dolarizar; o algo dividido cero es infinito, no hay un tipo de cambio al cual esto cierra porque no hay reservas.”