Beccacece descartó un posible regreso a Racing

Lejos de evitar el tema, el ex ayudante de Jorge Sampaoli en su paso por la Selección argentina, fue más allá y explicó los motivos. “Jamás estando en un lugar podré pensar en otro. Es un club que admiro y respeto mucho, me han dado lo mismo que acá o en Defensa. Donde voy genero eso y lo agradezco. Son rumores y no puedo estar atrás de eso", advirtió Beccacece, que se bajó como candidato. En Racing, el rosarino dirigió 29 partidos, con un promedio de 14 triunfos, siete empates y ocho derrotas.