Mundial de Rugby: “Mateo siempre tuvo en claro que quería ser Puma”

“Siempre tuvo muy en claro que quería ser Puma. Y se preparó con ese objetivo en mente. Y si bien hacía cosas que no hacía nadie, hubo que modificarle algunas cosas”, advirtió Gutiérrez. La más importante fue hacerle ver la importancia de no confiarse en sus condiciones. “La mayoría de los chicos que son muy buenos suelen tener ese problema. Mateo se entrenaba mucho, llegaba al club al mediodía y se ponía a practicar destrezas, patada y demás. Pero al entrenamiento de la noche llegaba cansado. Así que una vez lo dejé en el banco y no le gustó nada, estuvo llorando al lado de la cancha todo el partido, porque no estaba acostumbrado a ser suplente. Pero si no se corregían esas cosas, no sería lo que es hoy”, aseguró el entrenador.