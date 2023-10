Composiciones a base de empeño en afrontar el paso del tiempo

- Creo que es parte de mi empeño en afrontar el paso del tiempo. Siempre me he llevado mal con el paso del tiempo: en mi primer disco escribí una canción, “Vértigo”, porque me da la sensación de que todo pasa muy rápido, hay como una fugacidad. El cantautor muchas veces escribe canciones para retener un poco esa fugacidad, y que cuando creces te das cuenta de que el paso del tiempo conlleva renunciar a cosas y a perderlas, pero al mismo tiempo te regala la oportunidad de vivir cosas extraordinarias. En definitiva, lo que viene a decir, tanto la canción que titula el disco como todo el disco, es que a la canción de nuestra vida le quedan muchas estrofas aún para añadir. Digamos que la canción de nuestra vida está en permanente construcción, y que no se trata sólo de mirar para atrás, para recordar quiénes hemos sido, sino sobre todo de mirar para adelante, de reivindicarse en el lugar, uno mismo, de quererse, para armarse y poder enfrentar el futuro.