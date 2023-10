Maestro Puch: “Mientras haya goles en Atlético Tucumán, que los haga cualquiera”

Desde hace varias fechas, Atlético viene fallando en la creación de situaciones de peligro. Ahí los apuntados son los mediocampistas y en eso está trabajando constantemente la dupla técnica. Sin ir más lejos, en el partido pasado realizaron dos variantes en el entretiempo, algo no muy habitual. Había que enderezar el rumbo, algo que finalmente no pasó porque Atlético igualó 0-0 con Central Córdoba.

En esos cambios, Ignacio Maestro Puch fue remplazado por Ramiro Ruiz Rodríguez. “Tenía un golpe en la cintura, pero podría haber seguido jugando, el cambio fue táctico”, confirmó el jugador.

Las lesiones de Marcelo Estigarribia y Cristian Menéndez le allanaron el camino al jugador surgido de las inferiores, que fue titular cuatro partidos consecutivos por primera vez. Aunque no pudo anotar goles, no es algo que lo impaciente. “ “Está en el ADN del delantero buscar el gol, pero si no se puede debemos aportar al equipo desde donde se pueda. No importa quiénes hagan los goles”, señaló “Nacho”.

La floja producción del equipo viene siendo un dolor de cabeza para los delanteros, que deben batallar con los zagueros rivales y autogestionarse, muchas veces, sus propias situaciones. Algo no funciona en el mediocampo “decano” y la dupla trabaja para fortalecer esa zona. Mañana ante el “fortín” el que jugaría desde el inicio es Tomás Castro Ponce, el volante que llegó a préstamo desde River tendría su primer partido de titular en lugar de Renzo Tesuri.