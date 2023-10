La muerte de Eva Perón según David Viñas

Precisamente, en esta instancia final del relato, la prostituta, a quien hasta allí solo le causaba gracia la situación de la frustración del hombre, se indigna con lo dicho por este: “Entonces bruscamente, esa mujer dejó de reírse y empezó a decir que no, con un gesto arisco, no, no, y a buscar la manija de la puerta. -Ah, no... Eso sí que no-murmuraba hasta que encontró la manija y abrió la puerta-. Eso sí que no se lo permito..,- y se bajó”.