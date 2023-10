Entrevista a María O’Donnell: “Quieto fue uno de los primeros secuestrados-desaparecidos”

El material nuevo le permitió darle a la investigación “otra profundidad, otra densidad y otro punto de vista porque complementa mucho la anterior”, introduce la periodista en el diálogo con LA GACETA Literaria y no duda en subrayar “lo maravilloso de estas desgrabaciones que me permiten tener diálogos de esas situaciones, textuales”. Claro que antes de la reconstrucción a partir del nuevo material estuvo la duda porque “estaba súper ilusionada y a la vez dije a ver si no metí mucho la pata respecto de cómo la había abordado originalmente. El punto de vista del primer libro fue Jorge Born y yo a partir de lo que él me decía sospeché o me di cuenta de que él había tenido un rol importante en gestionar su propia liberación, pero nunca me imaginé que había sido tan relevante su rol”.