Todo listo para el Nacional de Clubes en Cardenales

También está presente el factor nostálgico. En aquella segunda consagración argentina de Cardenales (que por entonces tenía cinco jugadoras en el seleccionado argentino), el equipo “purpurado” ganó la Copa de Oro ganándole una final durísima a Capri, de Misiones, liderado por Noelia Billerbeck, por entonces capitana de Las Pumas. Cardenales goleó a todos y recibió sólo cinco puntos en todo el torneo, producto de un try en esa final. “A Rudy (Medina, entrenador del equipo) no le gustó que nos hubieran hecho un try. Fue muy gracioso, a él no le importaba tanto que hiciéramos muchos tries, sino que no nos hicieran ninguno, así que nos teníamos que matar defendiendo”.