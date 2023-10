Carlos Melconian, en el coloquio de IDEA: críticas hacia Sergio Massa y Javier Milei

Carlos Melconian, anunciado como el ministro de Economía de Patricia Bullrich en caso de ganar las elecciones, participó del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Mar del Plata y criticó las ausencias de los candidatos presidenciales Javier Milei y Sergio Massa en el encuentro de empresarios: "Espero que no sea como alguna vez que estuvo el pacto sindical-militar, que no sea el pacto oficialismo- libertario, no lo se".