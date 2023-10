Viene desde Uruguay una vez al año para competir en el Transmontaña Rally de Enduro

San Pedro se convirtió en un sitio muy especial para Toriani. “Lo que siempre destaco es la hospitalidad de la gente. Nos tratan como si nos conocieran de toda la vida. Para nosotros es muy especial que la montaña esté tan cerca porque en Uruguay no la tenemos. A lo sumo subimos cerros de 300 metros”. “Lo que más me enamoró en relación a lo deportivo es el terreno. Subir la montaña en moto es una experiencia hermosa; no es algo que vivamos todos los días. Estar en distintos tipos de suelos y competir por encima de los 1.000 metros de altura es algo único. Te entrega sensaciones distintas, únicas”, añadió.