Sergio "Chiquito" Romero, el héroe de Boca apareció nuevamente en los penales

Y en la “semi”, el golero de 36 años brilló una vez más al contener los remates a Raphael Veiga y de Gustavo Gómez. “Tuve la suerte de contener dos remates. Estoy feliz, porque la verdad que no me imaginé nunca poder jugar una Libertadores. Es muy lindo poder ayudar a mis compañeros para llegar a la final. Nosotros hicimos un gran desgaste durante los 90 minutos. Con 36 años me doy el gusto de salir a la cancha y disfrutar. Antes sufría más los partidos y ahora cuando llegan los penales puedo disfrutar y todo eso se hace más simple. En San Pablo logramos lo que vinimos a buscar, que era el pase a la final. Ahora nos queda un pasito más y vamos a ir por ese gran objetivo”, dijo Romero. El experimentado arquero, que con el seleccionado argentino fue subcampeón de la Copa del Mundo de Brasil 2014 y medalla de Oro los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, está en un gran nivel y se convirtió en pieza clave para los “auriazules”, donde atajó 10 de los 16 penales que le patearon en distintas series. “Tengo un grupo de trabajo maravilloso, integrado por Galloso, Javier García y Brey. Al hincha de Boca le pido que confíe, como confiamos nosotros. Vamos a ir por todo. Nos queda un paso más. Nosotros sentimos la energía positiva de la gente, sus ganas de ganar la séptima Copa Libertadores. Entre todos vamos a lograr el objetivo. En Río de Janeiro la mitad de la cancha va a ser nuestra”, dijo el golero surgido en Racing, que hasta el momento lleva atajados 27 remates (13 en tiempo regular y 14 en tandas) de los 110 que le ejecutaron.