La Caja 10 es de Oro en la recuperación de un programa clásico

- Estuve ocho años en el informativo. Fue una base enorme, años maravillosos que me dejaron enseñanza de todo tipo, sobre la provincia, la cuestión social. Aprendí el 100% de lo que es el periodismo y agradecí a Guido Ferreyra y a Alberto Salvatierra que me enseño mucho de la televisión y que me sirve un montón. Cumplí un ciclo y sentí la necesidad de hacer otras cosas y comencé. Pasar del informativo al entretenimiento y estos premios encima claramente confirma que tomé una buena decisión y que arriesgarse valió la pena. Me gustan los desafíos y no tengo tanto miedo. Pasó mucho, ahora tengo 34 años. Trabajé y veo los frutos de lo trabajado en este tiempo, de la horas fuera de casa, de las navidades que pasé en el canal, todo eso valió la pena y fue una gran experiencia.