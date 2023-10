Debate de candidatos presidenciales: “acartonado” y exposiciones desordenadas sobre el futuro

La figura del candidato libertario no quedó al margen y mientras Morales destacó la mesura que mostró para exponer sus propuestas y responder a los embates de sus contrincantes, Garat remarcó las cuestiones que Milei calló. “Milei no habló nunca de la democracia. El resto de los candidatos tuvo alusiones claras a la democracia y a sus roles dentro del sistema”, dijo. Y agregó: “El debate comunica lo que se dice y lo que no se dice y si no hiciste alusiones directas a la democracia me parece una postura fuerte que se reforzó con la negación de la cifra de desaparecidos y repitiendo dichos que no se escuchaban desde la Dictadura”.