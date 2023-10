Hijo de tigre: el número que usó Thiago Messi en un amistoso del Inter Miami

En la misma línea, habló sobre su rol de padre. “Creo que soy buen padre. Intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito. No me preocupa qué pueda pasar con ellos, por el momento son controlables”. Y elogió a Antonela, en su rol de madre. “La admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. A veces nos vamos un mes, un mes y medio, y ella está todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo...”, remarcó el astro argentino.