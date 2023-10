Massa y Milei aprovecharon las réplicas para desdibujar a Bullrich

Para Fara, resultará también lógico evidenciar “una revisión de estrategias” en la próxima instancia de debate. “Milei sigue con la necesidad de ser cauteloso para no poner en riesgo lo logrado el 13 de agosto, y creo que ayer eso le funcionó bien. Bullrich y Massa son los que tienen que arriesgar más. A los dos les faltó sacar el conejo de la galera. Me parece que en ese sentido Massa tenía, obviamente, el riesgo de que lo corrieran mucho con el tema económico y el tema corrupción por lo sucedido con Martín Insaurralde o el ‘Caso Chocolate’, y me parece que de eso zafó. Con lo cual me parece que estuvo más propositivo, estuvo más astuto. Y Bullrich estuvo poco creativa para transmitir sus ideas”.