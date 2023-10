Un test de personalidad sobre los miedos revela interesantes datos sobre tu futuro

Casa abandonada, seguramente sos una persona con personalidad muy fuerte, inteligente y analítica, no tenés problemas con ver las cosas como son, siempre pones por delante tus valores y esperas que las personas sean parecidas a vos. El muro cubierto de papel tapiz simplemente dice que has colocado muros emocionales y espirituales, esto a su vez hace que las otras personas no se relacionen fácilmente con vos, por otro lado hay una luz prendida, significa que pones de tu parte para romper esas barreras emocionales que te has puesto.