Bullrich dijo que pondrá orden en la economía para borrar la inflación

Al momento de exponer su plataforma en el debate 2023, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que la ciudadanía ya no aguanta más “correr detrás de los precios, del dólar, de los sueldos que no alcanzan, del dinero que no sirve y de los jubilados que están por debajo de la línea de pobreza”.