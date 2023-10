El Atlético Madrid ganó con aporte clave de la “Scaloneta”

No conforme con el empate, el Atlético Madrid siguió buscando, y encontró el gol del triunfo, en los pies, nuevamente, de Correa. El ex San Lorenzo, que días atrás había sufrido un esguince del ligamento colateral en una de sus rodillas, en el duelo ante el Real Madrid, hizo estallar a la hinchada presente en el Cívitas Metropolitano, tras empujar abajo del arco un buscapié de Saúl. 3-2 que no se movería ya hasta el final del partido.