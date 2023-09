La causa por la "banca 19": "La sentencia esquiva los ocho votos fantasma", criticó Pedicone

“Los ingleses tienen un refrán, que dice: ‘dadme una costra de pan, pero dadme la libertad’. Cuando en una sociedad, un partido político tiene dos tercios de los legisladores para poner o sacar jueces, es imposible que estos no tengan miedo. No lo digo por López Piossek y Gandur, por el respeto que les tengo, pero así no hay división de poderes ni independencia en los jueces”, aseveró Pedicone a LA GACETA.