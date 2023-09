Migue Granados dio a conocer cómo reaccionó Anto Roccuzzo a la entrevista con Lionel Messi

Momentos antes de que emitieran la entrevista, en el pase con Sería increíble (Olga), el conductor de Soñé que volaba reveló que, tras grabar la entrevista, Antonela Roccuzzo tuvo una actitud que no solo le dio alegría, sino que también “le dio miedo”. ¿Qué hizo la rosarina? Lo empezó a seguir en Instagram, lo cual, si bien lo sorprendió, también lo atemorizó un poco, “porque es como que yo (me tomo) una Andina y si hay algo que no tengo es códigos”, sostuvo Granados.