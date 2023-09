Migue Granados reveló detalles de la entrevista con Lionel Messi que no salieron al aire: ¿Cuál es su hobby oculto?

En la charla con Lali Esposito en el programa Soñe que volaba, Granado contó su vivencia con el astro. “Te confieso algo. Hay una parte en la nota de Messi que no quedó en la que le estaba preguntando qué le gustaba hacer en su vida, me dice ‘eso’ y me señala cosas que él hace, que es de juguetes. Yo me puse a hablar de juguetes y eso lo volamos (cortamos) porque eso implica que exploten las acciones de ese juguete. No se habló del juguete”, dijo.