Hockey: sacrificio y constancia para llegar a los “naranjitas”

“Es un orgullo muy grande porque deje hockey hace cinco años y volví a mitad del año pasado. Fueron momentos muy difíciles y venir a entrenar me costó muchísimo. Había abandonado porque económicamente no me alcanzaba y también recibía comentarios malos. Mi mamá fue mi sostén en todo momento, ella dejó de hacer hockey para pagármelo a mí. Que me demuestre ese amor, es algo muy lindo”, aseguró el ex Villa Mitre. “En el seleccionado tuvo demasiadas frustraciones y tenía pensado abandonar. Me sorprendió demasiado mi nombre en la lista y lo tome como una señal”, advirtió Campos de 17 años.