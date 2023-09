Mauricio Macri descartó un balotaje entre Massa y Milei: "No existe la posibilidad"

Y volvió a destacar que Milei comparte “los puntos de contacto con ideas como la libertad, la cual vengo predicando desde hace 20 años”, pero que cuestionó su “intolerancia a la crítica”, algo que contó le aconsejó por teléfono. “Milei me escucha, se ríe, pero se ve que mucha bola no me da”, finalizó.