El Senado dará su aval a los cambios en Ganancias

Mientras tanto, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios criticó la propuesta y afirmó que la rebaja de tributos debe ser compensada con una reducción del gasto público. Asimismo, calificó la iniciativa “de cortísimo plazo” y “contraria al ordenamiento de la economía”. “El Gobierno propone una reforma de Ganancias que elimina la cuarta categoría (empleados privados y públicos, jubilados, etc.) y la reemplaza por un impuesto cedular a los “altos ingresos”. Se destruye así la estructura del tributo, dejando de considerar la situación particular de cada sujeto (al no computar deducciones por hijo, cónyuge, educación, alquiler, etc.) y convierte al Impuesto a las Ganancias en un impuesto sobre los ingresos brutos”, señaló la entidad en un comunicado de prensa. La CAC entiende que la propuesta que se discute en el Congreso “cercena la capacidad contributiva como base de la tributación y la progresividad en la carga fiscal que preserve los mínimos que aseguren una adecuada calidad de vida”. “Adicionalmente, genera un tratamiento totalmente desigual entre los empleados en relación de dependencia y los autónomos, antigua falla del sistema, vulnerando el principio de capacidad contributiva e igualdad en la distribución de las cargas públicas”, afirmó la entidad que preside Mario Grinman.