El emotivo regreso de Jorge Lanata: “Hoy podría haber acá un programa homenaje”

“Tengo 63 años menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva”, contó Lanata, quien fue intubado en dos oportunidades durante ese periodo. El periodista contó que, de ese mes, no se acuerda nada o, mejor dicho, recuerda solo sueños. “Pueden haber sido minutos o días. Mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, relató.