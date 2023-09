Cornejo ganó en Mendoza y el peronismo quedó tercero

Las primeras palabras de Alfredo Cornejo en el búnker de Cambia Mendoza, fueron para declararse ganador de las elecciones para gobernador en Mendoza (2022-2027) con apenas el 50% de las mesas escrutadas. “Es un honor haber sido gobernador de la provincia y volver a serlo por el voto popular de los mendocinos”, dijo. “Es un honor personal, me llena de orgullo, pero me genera compromiso, mucho más compromiso del que ya tengo por el servicio público, al que amo, al que me he preparado profesionalmente y el que hemos construido con un equipo que sin duda alguna me sobrepasa a mí”, agregó el nuevo mandatario electo.