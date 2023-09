Caso Noelia Sosa: comienzan los alegatos

La hermana de la víctima fue una de las testigos que aseveró que sabía que el imputado ya había agredido anteriormente a su hermana. También declararon amigas de la víctima. “Ese día Noelia llegó llorando y me pidió que la acompañara a hacer una denuncia, porque decía que Sebastián le había pegado y le había roto el teléfono. En la comisaría nos pidieron que volviéramos a las 17”, contó Cinthia Álvarez, amiga y vecina de Noelia. “Mientras esperábamos en la casa, tomamos un té y ella repetía: ‘es una vergüenza que tenga que llegar a denunciarlo’. Ella era una chica muy alegre, pero los últimos días ya se encerraba, decía que estaba cansada. Creí que andaba mal por temas del trabajo”, reveló. El padrastro de Noelia, Ariel Ricardo Agüero, declaró que la vio llorar ese día y que la joven le contó del hecho y le mostró el teléfono roto. “Ya le había dicho que no lo viera más, porque ya habían pasado cosas antes. No soy el padre, pero la crié como a mi hija”, dijo.