Amenaza de bomba: prisión preventiva por 30 días para una estudiante de la Escuela Normal

“Es alumna de la escuela y ese día, a las 10:58 horas, utilizó un IP que pudimos determinar que le fue designada como usuaria (de una empresa local de televisión por cable e internet). Tenemos que tener en cuenta con el secuestro del teléfono con una actividad que no sería ajena porque hay mensajes, mail e información que ha sido borrada. Este detalle no es menor porque integraría un grupo de Whatsapp que aludía al tema de las amenazas de bomba”, mencionó la Fiscal sobre el modus operandi (de forma anónima y digital). “La señorita hizo desaparecer evidencia importante que entorpece la investigación con datos borrados que conlleva un arduo trabajo de software y sistemas operativos para recolectar esa información no menor. Debemos continuar con la investigación para determinar otros autores, coautores o testigos y la relación con los otros hechos (se hicieron otras seis amenazas en el establecimiento). Es una investigación compleja por el modo de comisión y restan medidas como recibir información de testigos, de compañeros de cursado y de los dos señores de la fotocopiadora (quienes recibieron el mail)”, agregó la representante del MPF. A continuación, pidió la prisión preventiva por 90 días para la estudiante y la inhibición general de bienes (por el monto de $3.000.000 por el término de seis meses –que demandará la investigación-). Por su parte, la defensa solicitó medidas de menor intensidad (arresto domiciliario). Posteriormente, la jueza actuante afirmó que se alteró la paz social por lo que hizo lugar, parcialmente, al planteo de la Fiscalía concediendo la medida de mayor intensidad por el término de 30 días, disponiendo su traslado al servicio penitenciario (Unidad N°4). En tanto, la magistrada rechazó la inhabilitación general de bienes. Finalmente, la defensa hizo reserva de impugnar lo resuelto.