Tras la derrota con River, Atlético Tucumán tendrá revancha ante un rival con urgencias

“Ellos se juegan todo, va a ser un partido muy físico, áspero, ya sabemos eso. Somos locales y jugamos con el apoyo de nuestros hinchas, tenemos que aprovechar eso para ganar”, respondió el delantero tucumano, que pese a los minutos que lleva disputado en este torneo (jugó 197 en las últimas cuatro fechas) aún no pudo marcar. “El gol viene en base al equipo, no depende de un jugador, ya llegará no me desespero, si viene bienvenido sea, pero si no que al menos el equipo gane. El gol va a venir solo”, cerró el “9”.