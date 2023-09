Plantaron 700 árboles para crear un nuevo bosque en La Hoya

Maximino Cucho Salica no sabe si llegará a ver en una década el árbol que él y su pareja Lidia Cruz plantaron ayer, pero mucho no les preocupa; decidieron acercarse a La Hoya y aportar para un Tucumán mejor. “Y que quizá, aunque no estemos, nuestros nietos puedan venir y ver el árbol que plantamos, y puedan sentirse orgullosos”, resumió ella. Como la pareja, alrededor de 600 voluntarios dejaron sus hogares en la mañana de ayer para participar de una gran jornada de reforestación en Yerba Buena.