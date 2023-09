Copa Mundial de Rugby: a Argentina le alcanzó para lo urgente y nada más

Era una final (aunque fuera una entre comillas) y como tal había que ganarla. ¿Se ganó? Sí, 19-10. ¿Se jugó mejor que en el partido anterior? También, pero sólo porque peor no se podía. Y porque Samoa no es Inglaterra. ¿Alcanza con eso para sostener la ilusión de hacer un gran Mundial? Definitivamente no. Los Pumas son mucho mejores que esto que hemos visto en estos dos primeros partidos, pero al final de cuentas lo relevante es lo que se hace en la cancha y no lo que se es capaz de hacer. Hasta aquí, el saldo es insuficiente.