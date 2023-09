Dolarización: espejismo de un consenso

Antes de todo, mi recuerdo a Mario Wainfeld, gran periodista y sobre todo una persona de bien, de aquellos que miran la realidad con el asombro de quien no tiene prejuicios para recibir respuestas que no le gustan. El último reportaje me lo hizo poco luego de las PASO en su programa de Radio Nacional. Su pregunta era ¿Por qué Javier Milei? No se me ocurrió más que contestar que nunca hay una solo factor que explique las cosas. Finalmente como decía Joe Napolitan, el fundador de la consultoría política, las elecciones siempre son sobre lo mismo, pero nunca son iguales. Pero en algo podemos ponernos de acuerdo: al voto lo mandan las emociones. Las de enojo, las de esperanza, las de tristeza, las de ira, las de miedo.