Internaron de urgencia a Maxi Giudici de Gran Hermano: está con consigna policial

“Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja”, escribió en sus historias de Instagram. Haciendo referencia a los motivos de la ruptura, la participante del Bailando 2023 aclaró: “Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva, no hay retorno por el bien de nuestra salud”.