Sergio Gómez disparó contra Miguel Borja tras el triunfo de River: “Tenes problemas”

¿Qué dijo Sergio Gómez sobre Miguel Borja luego del triunfo de River?

"Ya ganás un partido, ganás sobre la hora, merecieron ganar... Y ya está. Andá a festejar con los tuyos, no cargues a los jugadores nuestros", introdujo Gómez. "O sea, ya está. Son situaciones que me parece que hay que aprender. Me parece que cuando el ego sobrepasa la humildad, tenés problemas. No solamente en el fútbol, sino en la vida. Entonces, hay que ser humilde por más que ganes sobre la hora", explicó.