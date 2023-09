Ya no están tocando nuestra canción

Un elemento positivo para dicha campaña es la salida a la cancha de Macri en su terreno preferido: Córdoba. Es sabido que el ex presidente no compitió finalmente porque los números no le eran favorables, y que su rol es materia de debate en el bunker patricio. Sin embargo, aprovechar su prestigio en ciertos bolsones cambiemitas es una idea correcta, en tanto y en cuanto no quiera convertirse en un “star” de la campaña. Existe la duda respecto a cuánto opaca a la candidata, y si algunas de sus declaraciones no atraen demasiada atención controversial. Por lo pronto, pondrá en guardia a Juan Schiaretti (914.000 votos), a quien Patricia le pidió que bajase su candidatura.