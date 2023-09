Cartas de lectores: el TAVI

Las ciencias médicas y sus investigadores permanentemente, a nivel mundial, se encuentran abocados a buscar que las cirugías y procedimientos sean cada día lo menos cruentos e invasivos. Así sucede desde hace tiempo y vemos como en la cirugía del abdomen ya casi se abandonó el tajo en piel por la opción de la laparoscopía y a nivel torácico actualmente se resuelven muchas situaciones con la toracoscopia. En el caso específico del corazón, hoy ya contamos felizmente con el TAVI (Implante Transcateter de la Válvula Aórtica) pues bien, ¿y qué es el TAVI?: el mismo consiste en una técnica con catéter, sin necesidad de abrir el esternón, ni detener el corazón, ni asistir al enfermo con circulación extracorpórea y en la que se despliega e implanta con balón una nueva válvula sobre la válvula enferma. Un médico francés, el Dr. Alain Cribier, en el año 2002 en Ruán, Francia, lo hizo por primera vez en un ser humano y fue un verdadero hito en la historia de la cardiología, aunque ya 17 años antes, había intentado hacerlo, pero los pacientes presentaban variadas complicaciones a corto plazo y en 1999 fundó su propia empresa PVT (Percutaneus Valve Technologies) ya que no encontraba una compañía médica que se interesara por sus investigaciones. El procedimiento surgió principalmente para pacientes ancianos, frágiles y de alto riesgo, pero poco a poco fue ganando terreno, apareciendo nuevas válvulas en constante perfeccionamiento y aplicándose a pacientes de menos riesgo. La empresa que fundó el Dr. Cribier la compró una firma norteamericana, la Edwards Lifesciences, y la misma desarrolla la válvula expandible con balón. A manera de información diremos que la estenosis aórtica es una enfermedad de la válvula cardíaca que, siendo severa, a veces, puede ser asintomática o bien generar malestares como disnea, dolor torácico o síncope. Confirmado el diagnóstico, la solución será la cirugía de recambio valvular a tórax abierto, o bien, ésta nueva alternativa que es el TAVI, procedimiento mini invasivo. Eugene Braunwald (referente máximo y maestro mundial de la cardiología) dirá para elogiarlo: “Probablemente hoy estamos viendo parte de la historia de la cardiología”. Mick Jagger, líder de la conocida banda Rolling Stones, fue sometido a este procedimiento y a la semana ya estaba cantando en un escenario. En Argentina, también ya tenemos buena experiencia con el mismo, y hace pocos días, una paciente tucumana fue sometida exitosamente al procedimiento y hoy se encuentra totalmente recuperada y haciendo su vida normalmente. Finalmente diremos que, así como se difunden y recibimos un bombardeo de noticias muchas veces negativas como el descuido del medio ambiente, la tala indiscriminada, las guerras o las tratas de personas, vivimos una época que los avances en ciencia y específicamente en cardiología son hoy muy buena noticia, aunque no se difundan, e imaginamos los médicos lo que veremos y/o lo que vendrá a futuro. En este terreno, no olvidemos a tres argentinos que tuvieron mucho que ver y que marcaron su huella: el Dr. René Favaloro con su By Pass aortocoronario, el Dr. Julio Palmaz y su Stent, y el Dr. Juan Parodi y sus endoprótesis vasculares, todos peldaños fascinantes en esta escalera sin fin cual es la de la superación científica en beneficio de la humanidad toda, incluso de aquellos líderes y dirigentes que denostan del capitalismo y que seguro llegado el momento, calladitos, habrán de pedir un TAVI, si así lo necesitan para su corazón, hoy de fabricación y licencia americana.