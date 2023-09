Mundial de Rugby: Francia masacró a Namibia en Marsella

Un partido tan desparejo no merece un análisis muy concienzudo. Después de ganarle a Uruguay con una formación alternativa, Francia puso mayoría de titulares contra los Welwitschias, así que la pregunta no era si iba a golear, sino por cuánto. ¿60?, ¿70? No, fueron casi 100, con tres tries de Damian Penaud, dos de Jonathan Danty, dos de Charles Ollivon, dos de Louis Bielle-Biarrey, uno de Thibaud Flament, Antoine Dupont, Baptiste Couilloud y Melvyn Jaminet, además de un try penal. O sea, una lluvia de tries sobre Namibia, que de todos modos ya está algo acostumbrado a estos resultados. De hecho, tiene el "honor" histórico de haber recibido la mayor goleada de la historia de los Mundiales: 142-0 a manos de Australia.