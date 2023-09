Dos inquilinos de Chacabuco 59 recuperaron la libertad

Tal como sucedió en la audiencia anterior, el juez Taboada volvió a decir que, a pesar de que no puede entrometerse en la investigación, le llama la atención que las personas involucradas en la compra del inmueble (Walter Marchese y Lucía Marín) no estén vinculados en la causa; a lo que el auxiliar fiscal respondió que todavía no encontraron elementos que ameriten una imputación.