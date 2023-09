Mundial de rugby: derrota de Uruguay ante Italia

Sin embargo, Los Teros no pudieron sostener el ritmo en el segundo tiempo. Italia comenzó a prevalecer físicamente y los signos de cansancio en Uruguay no tardaron en aparecer, al punto de que esos últimos 40 minutos fueron una agonía. Los tries de Michele Lamaro, Montanna Ioane, Lorenzo Cannone y el marplatense nacionalizado Ignacio Brex, más las conversiones de Tommaso Allan, le dieron forma a un más que elocuente 31-0 en el contador del segundo tiempo.



Todo esto, bajo la atenta mirada del ex Puma Gonzalo Quesada, quien tras el Mundial asumirá el mando de Italia en reemplazo del neozelandés Kieran Crowley (será entrenador de Pablo Matera en el Honda Heat de Japón).



El miércoles que viene, Uruguay tendrá una chance concreta de lograr su primer triunfo, ya que enfrentará a Namibia en Lyon. Allí mismo, dos días más tarde, Italia, se medirá con los All Blacks (quedan libres en esta fecha).