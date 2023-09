Contundente respuesta de Melody Luz a quienes tildaron a Alexander Caniggia de "padre abandónico"

Por último, Melody reveló cómo fue que tomaron la decisión y aclaró nuevamente que apoya a su pareja aunque reconoció que al principio fue duro para ella. “En cuanto a cómo me siento yo, ya hice mi duelo, ya lloré mucho porque yo soy muy taurina, muy de que me cuestan los cambios. Cuando me fui de El Hotel de los Famosos, lo veía en diez días y lloré como una condenada, entonces imagínense ahora y siendo mamá”, explicó.