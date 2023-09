El "Oficial Gordillo" se sumó al pedido urgente de dos hermanas que buscan ser adoptadas

El mensaje fue compartido en las redes sociales también por diversas personalidades de amplia llegada social e influencers. Entre ellos, el video incluye la participación del comediante Miguel Martín. “Seguramente ustedes me conocen como humorista, pero esta vez es importante que hablemos en serio. Hay una realidad que no podemos desconocer. Hay adolescentes que no cuentan con cuidados parentales, con un papá, una mamá, tíos o con abuelos que puedan cuidarlos y acompañarlos en su crecimiento”, comenta el humorista durante la filmación.