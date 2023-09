Quién es el maestro en Taekwondo que llegó a la provincia para capacitar a las fuerzas de seguridad

A 11 años de la medalla de oro olímpica de Sebastián Crismanich el presente del taekwon-do WT nacional está con signos vitales regulares, según el ex competidor. “Si bien no estamos mal, después de un logro como ese, deberíamos estar mucho mejor. Las medallas no deberían ser esporádicas”, estableció el neuquino. “Debería haber una política menos centralizada en Buenos Aires y darles más oportunidades a todos los atletas del país. Habría que tener una política más federal después de 11 años. Y Tucumán, como todo el norte, tiene grandes valores pero se encuentra con un problema grande para poner sus representantes en los seleccionados por no tener una política que contenga a los grandes valores”, analizó Busca Kailer.