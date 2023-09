Bailando 2023: Tomás Holder defendió a su madre y encaró fuerte a Marcelo Tinelli

La tensión en el estudio aumentó cuando el conductor decidió preguntarle a Gisela si los celos de su hijo eran genuinos. Ella afirmó rotundamente que sí, confirmando la incomodidad de Tomás con la situación. Tinelli, picante como siempre, respondió: "Lo noto muy celoso y no entiendo. Pero primero no me toques, la única que me puede tocar es tu vieja, yo se lo permito, vos no".