Guillermina Valdés confirmó su historia con Santi Maratea y lo dejó expuesto: "Nada más"

Luego, en una entrevista con Enzo Aguilar en "Cosa de Locos", reavivó los rumores de romance. “Vos entendés que Guillermina Valdés es la ex del padre de la patria televisiva? Después el padre de la patria se la quitó al hijo de ‘Un muchacho como yo’”, dijo Aguilar en referencia a Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega. “¿Cómo fue?”, quiso saber el conductor. “Sin querer. Lindo”, contestó Maratea. Pero de inmediato volvió a destacar que no suele hablar de su vida privada por no “saber manejarlo”.